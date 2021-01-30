السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 12321 إصابة جديدة بكورونا



برلين 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا 12321 إصابة جديدة بفيروس

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 794 وفاة جديدة، ليصل مجموع المتوفين في البلاد إلى 56546 وفاة.

// انتهى //

12:30ت م

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برلين 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجّلت ألمانيا 12321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و205171 إصابة.وكشفت بيانات صادرة اليوم عن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه سجّل 794 وفاة جديدة، ليصل مجموع المتوفين في البلاد إلى 56546 وفاة.// انتهى //12:30ت م0026

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