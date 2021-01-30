السعودية اليوم / روسيا تسجل 19032 إصابة جديدة بكورونا و512 وفاة



موسكو 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا، خلال الـ 24 ستعة الماضية 19032 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا بأن إجمالي الإصابات بالبلاد ارتفع إلى 3 ملايين و832 ألفا و80 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72697 وفاة، مبينًا أنه سجّل 24502 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3279964 حالة شفاء.

// انتهى //

12:25ت م

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موسكو 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت روسيا، خلال الـ 24 ستعة الماضية 19032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و512 وفاة.وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا بأن إجمالي الإصابات بالبلاد ارتفع إلى 3 ملايين و832 ألفا و80 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72697 وفاة، مبينًا أنه سجّل 24502 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3279964 حالة شفاء.// انتهى //12:25ت م0025

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