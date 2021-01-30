تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت 

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، بشكل طفيف، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

