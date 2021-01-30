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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

انخفضت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، بشكل طفيف، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                        ريال يمني                         دولار

 

 الذهب عيار 24       49946 ريالًا                  58.76$

 

الذهب عيار 22        45781ريالًا                   53.86$

 

الذهب عيار 21       43707ريالات                 51.42$

 

الذهب عيار 18      37459 ريالاً                   44.07$

 

أوقية الذهب        1535209ريالات              1827.63$

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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