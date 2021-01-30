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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021
انخفضت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، بشكل طفيف، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار
الذهب عيار 24 49946 ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 45781ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 43707ريالات 51.42$
الذهب عيار 18 37459 ريالاً 44.07$
أوقية الذهب 1535209ريالات 1827.63$