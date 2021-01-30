هزة أرضية شمال حائل بقوة 3.07 درجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - حائل

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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، صباح اليوم السبت، أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر.

46 كم شمال مدينة حائل

وكشفت هيئة المساحة الجيولوجية في تغريدة لها عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن الهزة الأرضية رصدت على عمق 7 كيلومترات، وتبعد 46 كيلومتراً شمال مدينة حائل.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية: تعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس “ريختر”.

الشمراني رئيسًا تنفيذيًا للهيئة

يذكر أن مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أصدر نوفمبر الماضي، قرارًا يقضي بتعيين المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

وأعرب المهندس عبدالله الشمراني عن شكره واعتزازه وامتنانه بهذه الثقة، مثمناً لمجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تشريفه بهذه المهمة لخدمة وطننا الغالي، وتحقيق تطلعات المملكة.

وقال: “أسأل الله عز وجل أن يعينني على أداء هذه المهمة على أكمل وجه وأن أكون عونًا لخدمة وطني وأن أساهم مع زملائي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على تطوير سير الأعمال والمشاريع التي تحقق تطلعات المسؤولين، مضيفاً أن المرحلة القادمة مرحلة تتطلب منا بذل مزيدًا من الجهد والعطاء والتضحية للمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال تفعيل المبادرات التي تعمل عليها الهيئة والتي تخدم رؤية السعودية ٢٠٣٠ .



وتولى الشمراني خلال مسيرته العملية التي تجاوزت ٣٠ عامًا عددًا من المناصب القيادية والإدارية منها رئيس للشركة العربية للبتروكيماويات ورئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات كما رأس أيضًا شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات وشركة الجبيل للأسمدة وعضوً في مجلس إدارة شركة الفوسفات السعودية.

يذكر أن الشمراني تدرج خلال مسيرته الحافلة في عدة مناصب قيادية حتى تسلم منصبة السابق كقائد لأكبر شركات سابك، وقاد بنجاح دمج شركتي صدف بتروكيماء التابعتين لسابك عام ٢٠١٩ إلى أن أصبحت شركة واحدة وتعتبر من أكبر الشركات في العالم.

كما شغل المهندس الشمراني عضوية عدة مجالس إدارات غير ربحية (جمعيات ، ومنظمات).



يذكر أن الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٨٩ م.



