رؤية نفسية لقضية حق الزوج في ضرب الزوجة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

طرح البروفسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، رؤية علمية لقضية حق الزوج في ضرب الزوجة.

حق الزوج في ضرب الزوجة:

وقال الحبيب في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه ليس فقيهًا كي يقيم كلام الفقهاء أو يصححه، ولكن لديه رؤية يعرضها عليهم لتقييمها، تتمثل في أن الوعظ يجب أن يكون مناسبًا للموعوظ، بمعنى أنه إذا شتمت المرأة أو خاطبتها بما لا يناسب ذوقها فإنها لن تقبل، ومن ثم فإنه يجب توجيه الزوجة بأسلوب الوعظ الجميل.

وتابع: إذا لم يأتِ هذا بنتيجة فعلى الزوجة أن يلجأ للخطوة التالية، وهي الهجر الجميل في الفراش كما أمرنا ديننا الحنيف، أما الهجر بمغادرة المنزل فإنه يجعل المرأة تزأر، وقد يدفع الرجل للذهاب إلى وجهة أخرى.

وأوضح الحبيب: إذا لم تستجب الزوجة.. هل يلجأ الرجل لـ ضرب الزوجة؟ لقد سمح الرسول الكريم بذلك، ولكن ربطه بشرط حتى لا يلجأ الرجل لذلك.

