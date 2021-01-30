الارشيف / اخبار السعوديه

«الجمارك» توضح آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» توضح آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد.

وذكرت الجمارك أنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنويًّا، بدءًا من شهر مارس من السنة الأولى.

وأضافت : و10% للسنوات التي تليها، بدءًا من اليوم الأول من كل سنة بحيث لا تعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و80% للشاحنات.

وأشارت الجمارك إلى أنه يتم العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول الأولى للدول الخليجية وفي حال تم انتقال المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقًا للضوابط التالية:

أن لا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين، توفر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول، الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول وفي حال عدم الاقتناع تقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية، إذا كانت فئه الرسوم تختلف فيستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة اقل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا