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"الأحوال المدنية" توضح موقف مقدم بلاغ بدل فاقد عند العثور على الهوية الوطنية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم السبت أنه لا يمكن إإلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية .

وقال " الأحوال المدنية " أنه يجب إستكمال إجراءات استخراج بدل فاقد حتى وإن تم العثور على الهوية في اليوم التالي .

وأوضحت الأحوال المدنية أنه بمجرد الإبلاغ يتم تعطيل العمل بها حتى لا يتم إستغلالها من قبل المجرمين .

وكانت " الأحوال المدنية " قد أوضحت سابقاً الإجراءات اللازمة عند تلف بطاقة الأحوال .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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