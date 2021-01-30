شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح موقف مقدم بلاغ بدل فاقد عند العثور على الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم السبت أنه لا يمكن إإلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية .

وقال " الأحوال المدنية " أنه يجب إستكمال إجراءات استخراج بدل فاقد حتى وإن تم العثور على الهوية في اليوم التالي .

وأوضحت الأحوال المدنية أنه بمجرد الإبلاغ يتم تعطيل العمل بها حتى لا يتم إستغلالها من قبل المجرمين .

وكانت " الأحوال المدنية " قد أوضحت سابقاً الإجراءات اللازمة عند تلف بطاقة الأحوال .

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