شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح الإجراء اللازم عند زواج الابنة التابعة للمستفيد الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم السبت الإجراء اللازم عند زواج الابنة التابعة للمستفيد الرئيسي .

وأكد حساب المواطن أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للتابع "متزوجة" لا يلزم تقديم اعتراض لعدم الأهلية ويمكن حذف التابع عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على ايقونة حفظ .

الجدير بالذكر أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية للإبنة إلى “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل”، ولابد من إضافتها كتابع لدى رب الأسرة “الزوج”، وسيتم احتساب دعمها من ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة.