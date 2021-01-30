شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المصلح» يوضح هل يعلم الميت بمن يزوره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، اليوم السبت، عن إجابة استفسار كثيرًا ما شغل الكثيرين وهو هل يعلم الميت بمن يزوره.

وقال الشيخ خالد المصلح، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن المقصود من زيارة القبور أمران: الاتعاظ والعبرة، والثاني هو نفع المَزور بالدعاء له.

وأجاب "المصلح"، عن تساؤل هل يعلم الميت بمن يزوره، قائلًا أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا ،فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام » ومعنى هذا أنه يعرفه ويعلم بمجيئه.