شكرا لمتابعة خبر عن الكاتبة وفاء الرشيد تعتذر عن التغريدة المسيئة.. والأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد باعتذار الكاتبة السعودية وفاء الرشيد عن التغريدة التي وصفت بالمسيئة وتعرضت على إثرها لهجوم شديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الكاتبة الرشيد كتبت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": " يكتب البايو الوطن خطر أحمر وهو بالبيت نايم بلا شغل ولا مشغلة وبالليل في الاستراحة يناقش مباراة الفيصل مع التعاون! عالة على أهله والوطن".

وتسببت التغريدة في ردود فعل غاضبة من عدد من المغردين الذين هاجموها بشراسة، لترد قائلة: "غردت تغريده و وجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها، ويعلم الله أنني لم أكن أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد، خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها، وأعتذر لمن اعتقد أني اسأت إليه فهو ليس من طبعي أن اسيء لأحد و لا أجد في اعتذاري هذا شيء اخجل منه.. وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره".

وردا على اعتذارها قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد مشيدا بها: "اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ .. وكلنا معرض للخطأ والى أن يخونه التعبير .. شكرًا د وفاء".