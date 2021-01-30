الجمارك السعودية: 8 أنواع مركبات ممنوع استيرادها للأفراد

حددت الجمارك السعودية، نحو 8 أنواع مركبات ممنوع استيرادها للأفراد من بينها السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو سيارات شرطة.

وأوضحت الجمارك السعودية أنه يمنع استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث او حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقًا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك.

وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاث تقارير من المصادر المعتمدة لدى مصلحة الجمارك العامة اتوشيك (AUTOCHECK) كارفكس (CARFAX) إدارة تسجيل المركبات (MOTOR VEHICLE DEPT).، وفقًا للجمارك السعودية.

وكذلك يمنع استيراد التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو سيارات للشرطة، والمركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه. وفقًا للجمارك السعودية.

ويمنع استيراد المركبات في حالة وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك. وفقًا للجمارك السعودية.

وأكَّدت الجمارك السعودية أنه يمنع استيراد المركبات المعدل مقودها من اليمين إلي اليسار، والمركبات المسروق، والمركبات التي تمّ التلاعب برقم هيكلها، ومركبات النقل للمقيمين، والمركبات المصفحة.

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