«الحيزان»: اليوم بداية الانخفاض في درجات الحرارة على الشمال

توقع خبير الأرصاد الجوية، نزيه الحيزان، اليوم السبت، بداية انخفاض درجات الحرارة شمالاً، ونشاطًا للرياح على المنطقة الشرقية والغربية، مع فرص هطول أمطار في جازان.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إن اليوم يشهد بداية ميل الرياح للاعتدال والهدوء، مع ظهور تشكيلات من السحب الممطرة شمال شرق الرياض وحتى شمال الشرقية، وتشكيلات أخرى من السحب وسط الشرقية خفيفة الهطول.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.

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