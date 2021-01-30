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المساحة الجيولوجية: هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر شمال حائل

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الرياض - محمد عبدالله - عمقها 7 كيلومترات

رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية ، اليوم الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل.

وأشارت الهيئة إلى أن الهزة الأرضية تعتبر صغيرة على مقياس ريختر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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