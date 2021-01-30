المساحة الجيولوجية: هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر شمال حائل

الرياض - محمد عبدالله - عمقها 7 كيلومترات
رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل.
وأشارت الهيئة إلى أن الهزة الأرضية تعتبر صغيرة على مقياس ريختر.