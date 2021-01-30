تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور يقبض على قائد مركبة مخالف بالرياض

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ مواطن، معلنا القبض على قائد مركبة مخالف، قطع الإشارة وراوغ بين السيارات في حي اليرموك بالرياض.

وذكر المرور، عبر تويتر: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وأوضح المواطن في بلاغه، أن قائد المركبة المخالف قطع الإشارة وكاد ان يتسبب في وقوع حادث مروري، علماً أنه قبلها كان يسير بشكل مخالف ويراوغ بين السيارات، مشيرا إلى أن المخالفة وقعت في حي اليرموك بالرياض.

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