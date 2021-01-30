تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع الأمواج على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق المدينة المنورة «ينبع» وتبوك «أملج، ضباء، الوجه» ومكة المكرمة «جدة، الليث، رابغ» تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تكون هناك أتربة مثارة ورياح نشطة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية على مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف» والمنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، قرية العليا، الخبر، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، حفر الباطن» والرياض «الأفلاج، الخرج، الحريق، الدرعية، الرين، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف».