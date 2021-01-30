المساحة الجيولوجية لـ«عاجل»: الهزة الارتدادية بحائل مؤشر جيد على تلاشي الهزات الأرضية

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، في تصريحات لـ«عاجل»، أن الهزة الأرضية الارتدادية التي حدثت عقب الهزة الأرضية الأولى بساعة ونصف الساعة، بلغت قوتها 2.09 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنها تُعد مؤشرًا جيدًا على تلاشي الهزات الأرضية، بإذن الله.

وسجّلت هيئة المساحة الجيولوجية الساعة 1:31 ص هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات، وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل، وفقًا لرصد محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين، وقال طارق أبا الخيل إن هذه الهزة تُعتبر صغيرة.