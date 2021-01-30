السعودية اليوم / مقتل 60 مسلحًا خلال عملية عسكرية جنوب أفغانستان



كابول 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

قتل 60 مسلحًا وأصيب 22 آخرون خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأمنية في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم، عن بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، أن القوات الأمنية نفذت عملية تطهيرية أمس في مقاطعتي داند وأرغانداب، ما أسفر عن مقتل 60 مسلحًا وإصابة 22 آخرين، جراء الاشتباكات بين القوات الأفغانية والمسلحين، مشيرًا إلى إبطال مفعول 63 عبوة ناسفة زرعتها عناصر حركة طالبان على جانب الطرق وتدمير أربع مركبات خلال العملية العسكرية.

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