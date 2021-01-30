السعودية اليوم / الهند تسجل 13083 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 13083 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 10733131 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154147 وفاة.

// انتهى //

09:39ت م

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نيودلهي 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 13083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 137 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 10733131 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154147 وفاة.// انتهى //09:39ت م0013

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