السعودية اليوم / المكسيك تسجل 16374 إصابة جديدة بكورونا



مكسيكو سيتي 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 16374 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و841893 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156579 وفاة.

// انتهى //

08:19ت م

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مكسيكو سيتي 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 16374 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1434 وفاة.وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و841893 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 156579 وفاة.// انتهى //08:19ت م0009

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