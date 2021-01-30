السعودية اليوم/ أمانة الجوف تضبط 30 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا



سكاكا 1717 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة الجوف بالتعاون مع شرطة المنطقة أمس، حملة ميدانية لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 مخالفة خلال يوم واحد، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مؤكداً استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثفة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، وشدد على عدم تهاون الأمانة في تنفيذ

الأنظمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

//انتهى//

08:16ت م

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سكاكا 1717 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسنفذت أمانة الجوف بالتعاون مع شرطة المنطقة أمس، حملة ميدانية لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في المولات والأسواق والمحلات التجارية والكافيهات.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 مخالفة خلال يوم واحد، مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مؤكداً استمرار جولات الرقابة الميدانية المكثفة لضبط المخالفات ومتابعة الالتزام بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، وشدد على عدم تهاون الأمانة في تنفيذالأنظمة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.//انتهى//08:16ت م0008

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