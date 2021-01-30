شكرا لقرائتكم خبر عن «المساحة الجيولوجية»: هزة أرضية شمال حائل بقوة 3.07 درجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم (السبت)، أن محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة رصدت الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 درجة على مقياس ريختر.

وكشفت «المساحة الجيولوجية» في تغريدة لها عبر حسابها في موقع «تويتر» أن الهزة الأرضية رصدت على عمق 7 كيلومترات، وتبعد 46 كيلومتراً شمال مدينة حائل.

وقالت الهيئة: «تعتبر هذه الهزة الأرضية صغيرة على مقياس ريختر».