تحركات لبكين فوق بحر الصين الجنوبي والجيش الأمريكي يعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الأمريكي إن طائرات عسكرية صينية كانت قد حلقت فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي لم تشكل أي تهديد "في أي وقت" لمجموعة حاملات طائرات أمريكية بالمنطقة.

وذكرت قيادة المحيط الهادي بالجيش الأمريكي في بيان أن "مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت الهجومية راقبت عن كثب نشاط سلاحي البحرية والجو لجيش التحرير الشعبي ولم يشكلا أي تهديد في أي وقت لسفن وطائرات وبحارة البحرية الأمريكية".



وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الطائرات الصينية ظلت على مسافة من السفن البحرية الأمريكية لم تقل عن 250 ميلا بحريا.

وترفض واشنطن مطالبات بكين بالسيادة على مساحات واسعة من منطقة بحر الصين الجنوبي، بما يشمل جزر باراسيل التي غالبا ما تمثل مصدر قلق.

وتجري الولايات المتحدة بشكل روتيني تمارين يطلق عليها "عمليات حرية الملاحة" في بحر الصين الجنوبي، يرسل خلالها سلاح البحرية الأميركي سفنا حربية إلى جزر باراسيل.