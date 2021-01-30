أخبار السعودية اليوم.. «الداخلية» تؤجل رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية وأمطار رعدية شديدة الغزارة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021م منها: «الداخلية» تعلن تأجيل رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، و أمطار رعدية شديدة الغزارة على بعض المناطق، ووزارة الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

«الداخلية» تعلن تأجيل رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية

أعلنت وزارة الداخلية، تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021.

أمطار رعدية شديدة الغزارة على بعض المناطق.. و«الدفاع المدني» تدعو إلى توخي الحذر

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على مناطق عدة حتى الأحد المقبل.

وزارة الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 367543. وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 359006، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6368 حالة، بينما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، و253 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

«الأرصاد» عن طقس السبت: تدنّ في درجات الحرارة ونشاط للرياح

توقع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم السبت؛ منوهًا إلى انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط في الرياح على معظم مناطق المملكة.

وزير الخارجية يشارك في «إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية» بمنتدى دافوس

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيًّا بعنوان (إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية)، وذلك إلى جانب كل من: وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي بمكتب مجلس الوزراء الياباني تارو كانو، ووزيرة خارجية جمهورية كوريا كانج كيونج-وها، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المؤتمر الوطني الثالث عشر لنواب الشعب في الصين فيو ينق.

«توكلنا» يوضح إمكانية استخدام الهوية الرقمية أمام رجال الأمن

أوضح تطبيق توكلنا مدى إمكانية إثبات الهوية الوطنية أمام رجال الأمن، باستخدام الهوية الرقمية الموجودة على التطبيق.

4 مدن تتصدر.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 50 حالة تعاف؛ تلتها جدة بـ32حالة، ثم بقيق 22 حالة، فمكة المكرمة 14 حالة والظهران 11 حالة. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

«الجمارك»: مزاد علني لبيع بضائع منوعة بميناء الملك عبدالله

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الجمعة، عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء الملك عبدالله برابغ.

الصقار الدوسري يخطف المركز الأول بأول أشواط «جير تبع فرخ» بمسابقة الملواح

خطف الصقَّار غانم مدعث الدوسري اليوم، المركز الأول في الشوط الأول من أشواط «جير تبع فرخ» ضمن مسابقة الملواح 400 متر، التي تقام في أسبوعها الثالث، وينظمها نادي الصقور السعودي في يومي الجمعة والسبت على مدى 8 أسابيع بمقر النادي في ملهم شمال مدينة الرياض.

«الجمارك» تكشف آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد

حددت الجمارك السعودية، آلية رسوم استيراد المركبات للأفراد، مشيرة إلى ضوابط استيرادها.

«الموارد البشرية»: نقل ملكية المؤسسة يتم عبر خطوتين بـ«دون رسوم»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات نقل ملكية المؤسسة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أنقل ملكية المؤسسة؟».

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