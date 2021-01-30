«التنمية الاجتماعية بالرياض» ينظم لقاءين افتراضيين لـ250 مستفيدًا

نظم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، لقاءين اجتماعيين عن بعد، حضرهما 250 مستفيدًا ومستفيدة.

وتناول اللقاء الأول موضوع (طاقات الأزمات)، الذي تحدث عنه الدكتور جاسم المطوع، مسلّطاً الضوء خلال ذلك على محاور عديدة، مثل التعريف بأهمية التكاتف لمعالجة الظواهر السلبية، وإيجاد الحلول لها، وأسرار طاقة كل أزمة للسيطرة على الأزمات النفسية الناتجة عنها.

من جهتها تحدثت المدربة ناهد الملا في اللقاء الثاني عن موضوع (تحولات الأسرة ومنطلقات الثوابت التربوية والاستفادة من التحولات)، في حين صاحب اللقاءان مجموعة من التطبيقات العملية والمناقشة والاستفسارات.

يذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية والتطوعية التي تنفذها مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتستهدف فيها جميع فئات المجتمع بمختلف شرائحهم.