السعودية اليوم / الصين تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس بكورونا



بكين 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 89430 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة .

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07:29ت م

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بكين 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيانها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 89430 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة .// انتهى //07:29ت م0007

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