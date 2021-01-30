مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1442/6/17 هـ الموافق 2021/01/30 م واس

الجمعة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

05:51ت م

0123



www.spa.gov.sa/2184944 الجمعة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس05:51ت م0123

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