شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يهدي سودانيًا تأشيرة جديدة للعودة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سارع مواطن بإهداء مقيم سوداني تأشيرة جديدة يعود بها إلى المملكة، بعدما علم بظروفه وصعوبة تدبير مبلغ تجديد الإقامة، ليقرر العودة للخرطوم.

وقال الشاب السوداني: " صمم أحد الإخوة الكرام على إهدائي التأشيرة بالمجان، وعدت إلى السعودية قبل أسبوعين، وما زلت في رحلة البحث عن عمل جديد".

ويعد هذا الموقف ليس الأول من نوعه الذي يشهده المقيم السوداني من كرم السعوديين، إذ سبق ووثق مقطعًا روى فيه موقفا له مع " كاشير" سعودي حيث نسى نقوده وأصر الكاشير على تسديد حساب المشتريات بدلا عنه.