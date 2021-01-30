شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن أسماء الأمراء المحاطين بالملك فيصل في صورة نادرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله - في صورة نادرة وحوله عدد من الأمراء.

وكشف " تاريخ آل سعود "، عن أسماء الأمراء الذي يظهرون في الصورة، موضحا أنه على يسار الملك فيصل يوجد الأمير محمد بن سعود الكبير.

وأشار إلى أن الأمير الذي يظهر على يمين الملك فيصل، هو عمه الأمير مساعد بن عبدالرحمن.

كما يظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- خلف الملك فيصل في الصورة.

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