شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة أسرية: الاستشارات التي يقدمها بعض المشاهير تُعد جريمة بحق الأسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المستشارة الأسرية، الدكتور الهنوف الحقيل، أن الاستشارات التي يقدمها بعض المشاهير تُعد جريمة في حق الأسر"، ويجب اتخاذ إجراء قانوني ضدهم.

وأوضحت الحقيل: الاستشارات الأسرية التي يقدمها بعض المشاهير، تعد جريمة يجب محاكمتهم عليها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة والقوية ضدهم.

وأضافت : " قلبي يوجعني مما أسمعه ويتسلل للأسر.. هذه التوجيهات تخرج من غير مختصين؛ هدفهم زيادة المشاهدات".

وطرحت المستشارة الأسرية مجموعة من الحلول لمواجهة تلك الظاهرة، لخصتها في "تجديد اللوائح النظامية كل عامين، والاستعانة بمختصين من مجلس شئون الأسرة ووزارات العمل والصحة والموارد البشرية والتعليم، وذلك لوضع لائحة لمتابعة العمل داخل المراكز الأسرية، حتى لا تسير الأمور بشكل عشوائي".