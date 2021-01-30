شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مالكة مكتب عقار بتبوك: العمل مُربح وأنصح السيدات بالتسويق العقاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

روت مواطنة تدعى "نيرمان البلوي" قصة نجاحها في تأسيس مكتب للتسويق العقاري في تبوك.

وذكرت، وفقا لــ"العربية"، أن فكرة افتتاح مكتب عقاري خاص بها بدأت منذ 4 سنوات تقريبًا، حيث كانت حينها تبحث عن منزل لشرائه.

وأضافت أن رحلة البحث عن المنزل استغرقت نحو عام، وبعد الشراء فكرت في افتتاح مكتب عقاري، وبالفعل أسست مكتب لمساعدة النساء في الإطلاع على الأراضي والفلل والوحدات السكنية وشرائها.

وأشارت إلى أن العمل في السوق العقاري ممتع، داعية السيدات في المملكة للعمل في التسويق العقارات، لكونه ممتع ومربح.

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