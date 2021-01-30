اخبار السعوديه

القبض على مواطن وجه إشارات تخدش الحياء قرب مركبة تستقلها امرأة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

أعلنت شرطة منطقة القصيم، القبض على مواطن قام بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة ، ومكافحة جرائم المعلوماتية. فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضلٍ من الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا