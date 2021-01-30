«الأرصاد» عن طقس السبت: تدنّ في درجات الحرارة ونشاط للرياح

توقع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم السبت؛ منوهًا إلى انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط في الرياح على معظم مناطق المملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، أشار "المركز" إلى انخفاض في درجات الحرارة، مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق شمال وجنوب غرب المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "مركز الأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 20ـ 45كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين مصر ونصف إلى مترين. والبحر سيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف.

وفي ما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

اقرأ أيضًا:

طقس الأحد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 10 مناطق