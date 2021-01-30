السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 59 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



ساو باولو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل 59826 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 9 ملايين و 118 ألف و513 إصابة, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 222666 حالة.

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04:06ت م

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ساو باولو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل 59826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1119 وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 9 ملايين و 118 ألف و513 إصابة, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 222666 حالة.// انتهى //04:06ت م0122

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