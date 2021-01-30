شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق «مصحف المكفوفين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين، غازي الذبياني، مع المبتكر السعودي مشعل الهرساني، استعدادات إطلاق جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين.

وأوضح «الذبياني» أن إطلاق هذا الجهاز والذي جاء بلغة «برايل» هدفه تشجيع المكفوفين ومن يعانون من ضعف حاد بالبصر، على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به، مشيرا إلى أن الجهاز يغني المكفوفين عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن الكريم في المصاحف الورقية بطريقة برايل والتي تصل لـ 6 مجلدات كبيرة يصعب حملها عليهم، فضلًا عن ارتفاع تكلفتها.

وبين أن المصحف الإلكتروني يحول أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة.

وأضاف «الذبياني»: إن هذه النسخة الرقمية تقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي، وهي تقنية لم تكن متاحة للقراء من قبل بالمسجد الحرام، إذ اقتصرت كل الإصدارات السابقة على مصاحف برايل الورقية.