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مركز الملك سلمان يجري 16 جراحة لأطفال المكلا

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج «نبض » التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت. وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم الثالث من تدشين الحملة 16 عملية جراحية، منها 9 جراحات قلب مفتوح و7 عمليات قسطرة تكللت جميعها بالنجاح دون وقوع مضاعفات تُذكر. وتتضمن الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري إجراء عدد من العمليات الجراحية والقسطرة في مجال القلب المفتوح يستفيد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، تحت إشراف فريق طبي سعودي.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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