شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: تمديد تعليق سفر المواطنين حتى 5 شوال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عدّلت المملكة موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين 5/‏ 10/‏ 1442هـ الموافق 17/‏ 5/‏ 2021م بدلًا من 18/‏ 8/‏ 1442هـ الموافق 31/‏ 3/‏ 2021م، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع، وذلك إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 24/‏ 5/‏ 1442هـ الموافق 8/‏ 1/‏ 2021م، بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ.

مناعة مجتمعية

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن القرار جاء بناءً على ما أوضحه وزير الصحة من تأخر الشركات المصنعة للقاح «كوفيدـ19» في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، ونظرًا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصًا على الصحة العامة في المملكة، وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.

رحلات الطيران

وكانت الوزارة قد أفادت بأنه سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداءً من يوم الأربعاء 18/‏ 8/‏ 1442هـ الموافق 31/‏ 3/‏ 2021م.

إجراءات احترازية

وأوضحت أن تنفيذ القرار يكون وفقًا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك حرصًا على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عُرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.