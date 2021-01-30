شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي: إتقان العمل ونفع الناس من صفات الأخيار الأتقياء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. فيصل غزاوي، المسلمين بتقوى الله -عز وجل- في السر العلن، مشيرا إلى أهمية اغتنام الوقت والعمر والمبادرة بالتوبة النصوح، والتزود من التقوى والمداومة على العمل الصالح قبل حلول الأجل.

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها، أمس، بالمسجد الحرام: إن مما يؤسف له أن يقضي بعض الناس وقته فارغاً ويُمضيَ عمره عاطلاً، فالإهمال عادته والكسل شعاره لا يراعي الإتقان في عمل ولا يسعى في تحقيق هدف، بل هو راض بالدون، وقاصر عن الإنتاج.

وأردف فضيلته: إذا ذُكر الاجتهاد في التقديم واستفراغ الوسع في البذل والعطاء تمثل ذلك أول ما يتمثل في قدوة الأنام وإمام الأعلام وسيد الصفوة الكرام محمد -عليه الصلاة والسلام- الذي بلغ الذروة في تحقيق المطالب العلية والمقاصد السنية، ففي جانب الطاعة والتقوى كان أعبد الناس وأخشاهم لله حتى إن قدميه الشريفتين تفطرتا من طول القيام، وفي جانب التعليم والدعوة فهو المثل الأعلى في نصرة دين الله ونفع الأمة ونصحها ودلالة الناس على الحق وتعليمهم وهدايتهم وإرادة الخير لهم، كما ضرب -عليه الصلاة والسلام- أروع الأمثلة في الإحسان إلى الناس وبذل المعروف والسعي في قضاء حوائجهم، والمؤمن يجتهد في العمل ويتقن أداءه ويسهم في ميادين العطاء، وهذا ما كان عليه الأخيار الأتقياء الذين صاروا أئمة يقتدى بهم في الخير وتركوا آثارا حسنة بعد مماتهم وجعل الله لهم في الناس ذكرًا جميلا وثناء حسنا، باقياً إلى آخر الدهر.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام: من أراد أن تعلوَ همته وتسموَ عزيمته ويزدادَ عطاؤه فليتأمل في سير وحياة الجادّين المنتجين، الذين تأصّل فعل الخير في نفوسهم وسمت إلى الفضائل هممهم فكان لهم القِدحُ المعلى من السعادة والنجاح والفلاح، وأن يكون المؤمن دائماً ذا عمل ونشاط وهمة وإقبال ومثابرة، يبذل ويُجد ويقدم ويثمر وينجز وينتج ويصلح وينفع ويسعى إلى المجد ويطلب معالي الأمور ويدرك ركاب السابقين إلى ربهم.

وتابع: «لتتذكر عبد الله أن فيك قدرات يمكن أن توجه إلى الخير وتستثمر في نفع الغير، فلا تستهن بذلك ولا تحتقر نفسك ولا يثبطنك الشيطان وكن طموحا، واسْعَ في تغيير حالك وإصلاح ذاتك مستعينا بربك في ذلك، واعلم أن الاستسلام للمألوف من العادات السيئة يمنعك من تجاوز الخلل وتحسين العمل، وأن من لا يتقدم ولا يخطو إلى الأمام خطوات لا يبقى في موقعه بل يتراجع ويخسر ويسوء حاله وتشين فِعاله. كما أن مجرد الأفكار والأماني لا تجدي ولا تغني شيئا ما لم تترجم إلى عمل وتتحول إلى واقع ملموس، فكم من الرغبات الجميلة والطموحات النبيلة ذهبت سدى وضاعت عبثا، ولم يتحقق منها شيء لأنها لم تجد من قبل صاحبها جدا في طلبها ولا صدقا في نيلها».

شكر النعم

وفي المدينة المنورة بين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د.علي الحذيفي أن الله خلق هذا الكون ليتم فيهم أمره ولتنفذ فيهم مشيئته، وليحكم فيهم بحكمه، وليدبّرهم بتدبيره المحكم بعلمه وحكمته ورحمته وقدرته، فالخلْقُ يتحوّلون من حالٍ إلى حال، فهم بين فضله ورحمته وبين عدله وحكمته، فما أصاب الخلْق من سراء وخير، فبمحض فضله ورحمته سبحانه.

وقال إن النعم مبتدأها من الربّ -جلا وعلا- ومنتهاها إليه، لا يستحق أحدٌ عليه نعمة، وأن من رحمة الله بعباده أن أمرهم بشكر النعم لتبقى، محذّرا من عدم شكرها لئلّا تزول وتحيد.

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أن تذكّر النعم وتعظيمها يورث محبة الله والحياء منه، إذ كيف يكون من العاقل أن يقابل المحسن بالإساءة.

وأوضح فضيلته أن الله -عزّ وجلّ- خلق الأسباب وخلق ما بعد الأسباب، فالرب يخلق بسبب ويخلق بغير سبب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، مشيرا إلى أن الله يثيب الطائعين الشاكرين ويعاقب العصاة الجاحدين، فالكون يجري على سنن الله التي أراد وبيّنها الله في كتابه. وختم فضيلته الخطبة موصياً بالشكر على النعم والصبر عند حصول ما يكره المرء.