شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل «الردم» واستغلال الأراضي الفضاء ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المجلس البلدي لمحافظة بقيق، إمكانية تسهيل البلدية عملية الردم بالرمال، على المواطنين؛ للبناء على أراضيهم، وذلك بإيجاد البلدية والجهات ذات العلاقة مواقع قريبة من مخططات البناء؛ لتسهيل عملية النقل للرمال، بما ينعكس إيجابًا على عملية التنمية العمرانية بالمحافظة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة بقيق آل عايد أن المجلس البلدي ناقش كذلك، الاستفادة من الأراضي الفضاء على طريق الملك عبدالعزيز الرئيسي بالمحافظة، إضافةَ إلى مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام، وذلك بحضور رئيس بلدية المحافظة بالانابة المهندس بادي القحطاني وأعضاء المجلس البلدي.

ونوه بأن المجلس يسعى خلال الجلسات القادمة إلى مناقشة تطوير المواقع الترفيهية بالمحافظة؛ سعيًا لتحقيق جودة الحياة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في المحافظة.