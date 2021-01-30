شكرا لقرائتكم خبر عن 19 بلاغا لمخالفة «تدابير كورونا» في يومين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 19 بلاغًا بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيدـ19».

وشملت المخالفات 6 بلاغات بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و3 بلاغات لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 10 بلاغات حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات أو بشأن النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو مخالفات في مساكن العمال، أو بشأن الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء.