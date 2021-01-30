شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 8 ورش.. وإزالة 32 مخيما عشوائيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 3 منشآت، وأنذرت 5 أخرى، خلال حملاتها على المنطقة الصناعية دلة، مع التوضيح لأصحابها الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية، وذلك ضمن حملاتها المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وأزالت إدارة المراقبة والنظافة 32 مخيمًا عشوائيًا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي، بهدف تحسين المشهد الحضري.

وكانت إدارتا المراقبة والنظافة، والمعدات والكراجات، التابعتان لبلدية غرب الدمام، قد واصلتا أعمالهما في إزالة اللوحات العشوائية في المتنزه البري ضمن جهود البلدية في إزالة الملوثات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوّه البصري.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.