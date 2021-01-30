شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الإعلانات المخالفة في «شاطئ الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية شرق الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية جهودها الرقابية على المحال التجارية المخالفة لأنظمة تركيب اللوحات الإعلانية والملصقات الدعائية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

وكثفت البلدية أعمالها في مسح الساحات ورفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر في حي الشاطئ الغربي، ضمن جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري.