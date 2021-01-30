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إزالة الإعلانات المخالفة في «شاطئ الدمام»

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الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية شرق الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية جهودها الرقابية على المحال التجارية المخالفة لأنظمة تركيب اللوحات الإعلانية والملصقات الدعائية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

وكثفت البلدية أعمالها في مسح الساحات ورفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر في حي الشاطئ الغربي، ضمن جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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