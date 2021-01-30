شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمين الشرقية يطلق حملة «شيل كيستك ونظف ديرتك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يطلق أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، اليوم، الحملة التطوعية للمحافظة على النظافة والبيئة، التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، بمشاركة المتطوعين وكافة أفراد المجتمع، تحت شعار «شيل كيستك ونظف ديرتك»، ضمن حملة التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة «إماطة».

ويشارك م. الجبير بحملة «الشرقية نظيفة»، التي تستهدف تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة، للمحافظة على نظافة الأماكن العامة والحد من التلوث البصري، ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة من خلال المسؤولية الاجتماعية، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة العديد من المتطوعين والمتطوعات، وأفراد المجتمع، والقطاعين العام والخاص، وبعض الجمعيات والهيئات.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن الأمانة أكملت كافة الاستعدادات لانطلاق الحملة، وذلك من خلال توزيع كافة الأدوار، والتركيز على السلاسة والمرونة في كافة أعمال الحملة، والحرص على التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن، وكذلك السلامة المرورية واتباع إرشادات الأمن والسلامة، واختيار أماكن آمنة، وتقسيم الأوقات في أعمال التنظيف، ولفت إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللازمة للمتطوعين ووسائل السلامة.

وتتضمن الحملة تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق العامة ومداخل المدن والأحياء، والمتنزهات البرية وتوعية مرتادي المراكز التجارية، إضافة إلى إطلاق حملة توعوية تثقيفية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة ورفع ثقافة التطوع في المجتمع، وتنطلق المبادرة كل يوم سبت من كل شهر من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، وسعيها إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وتنفيذ العديد من الحملات والمبادرات التوعوية والتثقيفية، وكذلك توعية المجتمع بأهمية النظافة وتعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي.