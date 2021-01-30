شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «الإقامة القصيرة» لمرضى الأورام بمستشفى الأمير محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار استشاري التخدير والعناية المركزة، المدير الطبي لمستشفى الأمير محمد بن فهد، والمساعد الطبي بمستشفى القطيف المركزي د.مازن الزاير، إلى وجود برنامج تعاوني بين مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم، ومستشفى الملك فهد التخصصي، يشمل تقديم خدمات الإقامة القصيرة لمرضى الأورام من المنطقة، وهو مشروع وشيك التفعيل بين المستشفيين.

علاج ونتائج

وقال الزاير إن المستشفى حاليًا يحتوي فقط خدمات مرضى «الثلاسيميا»، وتتواجد عيادة الاستقبال للمرضى، ويديرها عدد من الأطباء في القسم لمراجعة مجريات العلاج، وطلب الفحوصات، ومتابعة النتائج، ومن ثم اتخاذ القرارات، كما يضم إجراء الفحوصات المجدولة، وتمتد من قسم الثلاسيميا، إلى المختبر، واختصاصيي سحب الدم، وكذلك نقل الدم والذي يقرره الطبيب حسب نتائج الفحوصات المخبرية، وتبديل الدم، وفصل الدم.

عيادات خارجية

وأكد أنه عند اكتمال افتتاح المستشفى بشكل كامل، سيكون التشغيل بجميع الأدوار، والأقسام، موضحًا أن المستشفى يتكون من عدة أدوار، ويشمل الدور الأرضي على طوارئ المستشفى، ومنطقة نقل الدم المخصصة، وبنك الدم، ومنطقة التبرع، والعيادات الخارجية، بالإضافة للخدمات المساندة، من مختبر، وصيدلية، وقسم للأشعة، والتغذية، والأقسام الإدارية، وغيرها.

عمليات جراحية

وأبان د.الزاير أن الدور الأول يشمل غرف العمليات الجراحية، بعدد 5 غرف بكامل خدماتها، والعناية المركزة بعدد 24 غرفة نموذجية بكامل تجهيزاتها، وقسم تنويم عزل بعدد 8 غرف، وقسم تنويم يضم 50 سريرًا بكامل خدماتها.

وتابع إن الدور الثاني مقسم لعدة أجنحة تنويم، لكن مازال بحاجة لبعض الاستكمالات الإنشائية، والتي سيتم الانتخاء منها خلال الفترة القادمة؛ لوضع خطة تشغيلها.

افتتاح تجريبي

من ناحيته، أوضح المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد المقيبل، أن التجمع يعمل على استكمال المشاريع الهادفة، التي تقدم الرعاية الصحية المتميزة للمستفيدين من الرعاية الصحية، والتي تندرج تحت مظلة التجمع، ومنها مستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف.

ولفت إلى افتتاح المستشفى بشكل تجريبي لمرضى الثلاسيميا فقط، دون مرضى فقر الدم المنجلي، على أن تُستكمل التجهيزات بالمستشفى؛ ليكون جاهزًا خلال الربع الأول من هذا العام.

أقسام متنوعة

وتنتظر محافظة القطيف، والمنطقة الشرقية بأكملها، افتتاح المستشفى بشكل كامل ودائم، والذي يقام على مساحة 90،711 مترا مربعا، وكانت مرحلته الأولى بقيمة 111 مليونًا و711 ألف ريال، والمرحلة الثالثة بقيمة 50 مليون ريال، ويتكون من 30 عيادة، 15 عيادة للرجال و15 عيادة للنساء، منها عيادات أمراض باطنية وعيادات المسالك البولية وعيادات الجلدية والتناسلية وعيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العيون وعيادات الأطفال وعيادات أمراض الدم.

مختبرات مركزية

ويضم المستشفى قسمًا للطوارئ، وصيدلية رئيسية، وصيدليتين للعيادات والطوارئ، وبنكًا للدم، ومختبرات مركزية، ووحدة للعناية المركزة بسعة ثمانية أسرة، وقسمًا للأشعة، وقسمًا للعلاج الطبيعي.

ويضم الطابق الأول من المبنى 20 غرفة تنويم و6 غرف عزل وقسماً للعناية المركزة وآخر للعمليات، وتتضمن مرافق المبنى استراحات للعاملين وغرفا للأطباء، ومحطة تمريض وصالات انتظار للمراجعين، ومستودعات طبية، ومكاتب إدارية، فيما يحتوي الطابق الثاني على 20 غرفة تنويم للرجال و20 غرفة للنساء، و3 غرف عزل للرجال ومثلها للنساء، وقسم للعناية المركزة، وغرفة أطباء ومحطة تمريض وصالات انتظار للرجال والنساء ومستودعات طبية.