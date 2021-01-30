شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان «يوسفي وخس» فاسدة بسوق الخضار المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏ضبطت أمانة المنطقة الشرقية الأربعاء الماضي، 3 أطنان من فاكهة «اليوسفي» وخضار «الخس المستورد»، ظهرت عليها علامات التلف قبل توزيعها، في سوق الخضار المركزي بالدمام.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين الصحيين بالإدارة العامة لشؤون الأسواق، بوكالة الخدمات تأتي للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، أسفرت عن ضبط 3 أطنان من فاكهة اليوسفي والخس المستورد، التي ظهرت عليها علامات التلف قبل توزيعها بسوق الخضار المركزي بالدمام.

وأشارت إلى مصادرة كامل الكمية، وتحرير محضر إتلاف بها، وتحرير مخالفة للمخالف، وذلك بعدما رفعت الأمانة خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، والتأكد من سلامة الغذاء.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية لإحكام الرقابة على كل الأسواق الغذائية والمستودعات، ومنافذ بيع المواد الغذائية، ومراكز التسوق، والتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.