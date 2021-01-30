مستشارة أسرية تطالب بتقديم بعض المشاهير للمحاكمة بسبب جرائمهم في حق الأسرة

أكدت المستشارة الأسرية، الدكتور الهنوف الحقيل، أن الاستشارات التي يقدمها بعض المشاهير تُعد جريمة في حق الأسر"، ويجب اتخاذ إجراء قانوني ضدهم.

وفي لقاء مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، قالت الحقيل: الاستشارات الأسرية التي يقدمها بعض المشاهير، تعد جريمة يجب محاكمتهم عليها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة والقوية ضدهم.

وتابعت: قلبي يوجعني مما أسمعه ويتسلل للأسر.. هذه التوجيهات تخرج من غير مختصين؛ هدفهم زيادة المشاهدات.

وقدّمت الحقيل، مجموعة من الحلول لمواجهة تلك الظاهرة، لخصتها في "تجديد اللوائح النظامية كل عامين، والاستعانة بمختصين من مجلس شئون الأسرة ووزارات العمل والصحة والموارد البشرية والتعليم، وذلك لوضع لائحة لمتابعة العمل داخل المراكز الأسرية، حتى لا تسير الأمور بشكل عشوائي".