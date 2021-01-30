السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 158,598 إصابة مؤكدة و 3,993 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 158,598 إصابة مؤكدة و 3,993 حالة وفاة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصاءاتها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 25,615,268 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 431,619 حالة.

// انتهى //

00:24ت م

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واشنطن 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 158,598 إصابة مؤكدة و 3,993 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصاءاتها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 25,615,268 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 431,619 حالة.// انتهى //00:24ت م0114

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