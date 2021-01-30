السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 477 وفاة بكورونا و13574 إصابة جديدة



روما 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 477 وفاة جديدة و 13574 إصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم, أن حصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 87858، والحصيلة الإجمالية للإصابات 529 ألف حالة.

// انتهى //

00:24ت م

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روما 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 477 وفاة جديدة و 13574 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية .وأفادت وزارة الصحة الإيطالية اليوم, أن حصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 87858، والحصيلة الإجمالية للإصابات 529 ألف حالة.// انتهى //00:24ت م0113

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