السعودية اليوم/ تونس تسجل 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1679 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أنها سجلت 91 حالة وفاة ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 6599 حالةً.

// انتهى //

23:35ت م

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تونس 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 206030.وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أنها سجلت 91 حالة وفاة ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 6599 حالةً.// انتهى //23:35ت م0110

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