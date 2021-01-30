السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 431، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15596.

// انتهى //

23:32ت م

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نواكشوط 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16576.وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 431، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15596.// انتهى //23:32ت م0109

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