السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 513 وفاة و38118 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 513 حالة وفاة و 38118 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2743119 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58319 حالةً.

// انتهى //

23:31ت م

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مدريد 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 513 حالة وفاة و 38118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2743119 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 58319 حالةً.// انتهى //23:31ت م0108

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